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Самедов — о «Факеле»: не всё получается, но жаловаться не будем, преодолеем трудности

Самедов — о «Факеле»: не всё получается, но жаловаться не будем, преодолеем трудности
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Бывший российский футболист, ныне старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался о проблемах клуба с финансами.

«Мы прилагаем много усилий, но не всё получается. Не будем жаловаться, мы работаем, ищем, но трудностей много — в том числе и проблемы с логистикой. Мы будем биться до конца, преодолеем трудности.

«Факел» называют самой бедной командой лиги? Смысл на это обращать внимание? Мы будем искать игроков, исходя из своих возможностей. Будем стараться усилиться, есть молодые ребята, которые пришли к нам — Багамаев, Ивлев. Мы верим в ребят, их потенциал и прогресс», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Сезон-2023/2024 — второй для «Факела» в Российской Премьер-Лиге. Прошлый сезон воронежцы закончили на 14-м месте, но остались в элитном дивизионе, переиграв в стыковых матчах «Енисей» (1:0 и 2:0).

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