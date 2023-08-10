Темников раскрыл размер зарплаты, которую ему платили в «Динамо»

Футболист Иван Темников объяснил, почему во времена выступлений за «Пари Нижний Новгород» отказался идти на понижение зарплаты ради стабильной ситуации в клубе в период пандемии коронавируса.

«Я не отказался от прописанных [изначально] сумм. Такие потери — реально существенные для игроков ФНЛ. Тем более у меня тогда не было особых накоплений. Всё уходило на ремонт, начатый ещё во время «Динамо». Я даже брал кредиты, выходило очень дорого. Плюс у меня трое детей.

Сколько получал в «Динамо»? Получал по возрастающей. Максимальная зарплата, когда вышли в РПЛ — 1,5 млн рублей в месяц. По контракту после выхода она увеличивалась до двух. Но новое руководство сказало мне срезать её, если хочу остаться. Новый контракт я подписывал на меньшие деньги. А судачили, что зарабатывал там бешеные деньги, миллионы евро», — приводит слова Темникова Sport24.