Представитель Дугласа Сантоса отреагировал на 150 матчей игрока в составе «Зенита»

Тьяго Фрейтас, представитель агентства бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, прокомментировал достижение футболистом отметки в 150 матчей за сине-бело-голубых.

«Для Дугласа каждый матч имеет значение. Важнее, что будет дальше, а не те матчи, которые были. Цель в этом сезоне остаётся той же, что и в предыдущем — сыграть все матчи за «Зенит» в сезоне», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 9 августа, Сантос провёл 150-й матч за клуб. Петербуржцы обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0 в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Единственный мяч забил нападающий Иван Сергеев.