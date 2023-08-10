Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Твенте — Рига. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» согласовал с «Лидсом» переход Тайлера Адамса — Романо

«Челси» согласовал с «Лидсом» переход Тайлера Адамса — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Лидс Юнайтед» и капитан сборной США Тайлер Адамс в ближайшее время станет игроком «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лондонцы выплатят за игрока сумму отступных, прописанную в контракте — € 23 млн.

Сообщается, что 24-летний игрок в эти минуты проходит медицинское обследование для перехода в новый клуб.

В сезоне-2022/2023 Адамс провёл 28 матчей за «Лидс» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее стало известно, что «Челси» близок к закрытию сделки по полузащитнику «Брайтона» Мойсесу Кайседо.

Материалы по теме
«Челси» близок к закрытию сделки по Кайседо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023