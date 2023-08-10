«Челси» согласовал с «Лидсом» переход Тайлера Адамса — Романо

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Полузащитник «Лидс Юнайтед» и капитан сборной США Тайлер Адамс в ближайшее время станет игроком «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лондонцы выплатят за игрока сумму отступных, прописанную в контракте — € 23 млн.

Сообщается, что 24-летний игрок в эти минуты проходит медицинское обследование для перехода в новый клуб.

В сезоне-2022/2023 Адамс провёл 28 матчей за «Лидс» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее стало известно, что «Челси» близок к закрытию сделки по полузащитнику «Брайтона» Мойсесу Кайседо.