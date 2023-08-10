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Усман Дембеле прошёл медобследование для перехода в «ПСЖ»

Усман Дембеле прошёл медобследование для перехода в «ПСЖ»
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Вингер «Барселоны» Усман Дембеле стал ещё ближе к смене клубной прописки. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, французский игрок атаки в четверг, 10 августа, успешно прошёл медицинское обследование для перехода в «ПСЖ».

Дембеле забивает в ворота «Атлетико» в матче 16-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» заплатит «Барселоне» € 50 млн за 26-летнего нападающего. Действующий контракт Дембеле с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2024 года. В составе «Барселоны» он трижды выигрывал чемпионат Испании, по два раза Кубок и Суперкубок страны.

Дембеле в прошлом сезоне провёл 35 матчей за «Барселону» в официальных турнирах. На счету француза восемь голов и девять передач. Ранее директор «Барселоны» высказался о вероятном уходе 26-летнего вингера из каталонского клуба.

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