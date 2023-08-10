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«Время сделать ставку на своих футболистов». Булыкин — об уходе Норманна из «Динамо»

«Время сделать ставку на своих футболистов». Булыкин — об уходе Норманна из «Динамо»
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Экс-форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал уход норвежского полузащитника Матиаса Норманна из клуба.

«Такое может быть, что он решил воспользоваться ситуацией и покинуть команду. Много нюансов. Почему Норманн захотел уехать, лучше спросить у него. Но такое происходило и происходит. Это не идёт на пользу ни футболу, ни игрокам. Поэтому время сделать ставку на своих футболистов, тем более что у нас их очень много. Или же на топ-футболистов из дружественных стран», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно, что Норманн расторг контракты с «Ростовом» и «Динамо» в одностороннем порядке.

27-летний футболист выступал в чемпионате России с сезона-2018/2019. За это время он провёл четыре сезона в составе «Ростова» и два в составе «Динамо».

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