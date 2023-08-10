Кузнецов: Норманн вынашивал план по уходу из «Динамо». Безопасность — хороший аргумент

Бывший футболист ЦСКА, «Осасуны» и «Эспаньола», а ныне главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов отреагировал на новость о том, что норвежский полузащитник Матиас Норманн расторг контракты с московским «Динамо» и «Ростовом» в одностороннем порядке из-за попадания дронов в Москва-Сити.
«Да, за Норманном лично дрон послали, чтобы ликвидировать. Это полный бред. Сейчас все узнают, что это за человек и футболист в первую очередь. Безопасность — это хороший аргумент, но Москва — это самый безопасный город. Наверное, это предлог — вынашивал какой-то план. Пусть «Динамо» разбирается с ним. По-человечески никто бы так не поступил», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Норманн перешёл в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. За бело-голубых норвежец провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
- 10 августа 2023
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