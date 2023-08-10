Неймар и «ПСЖ» хотят расстаться, у бразильца есть предложения от «Аль-Хиляля» и из МЛС
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31-летний бразилец Неймар и французский «ПСЖ» работают над тем, чтобы найти оптимальное решение для скорейшего расставания этим летом. У футболиста есть предложения от саудовского «Аль-Хиляля» и из МЛС. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В прошлом сезоне французской Лиги 1 бразилец провёл 20 матчей, отметился 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами.
Переход Неймара из каталонской «Барселоны» в «ПСЖ», совершённый в 2017 году, остаётся самым дорогим в истории футбола по сумме трансфера. Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего € 222 млн. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
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