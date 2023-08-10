Вахания: был расстроен, что не мог помочь «Ростову» в первых турах

Защитник «Ростова» Илья Вахания заявил, что был раздосадован тем, что не мог помочь клубу в первых турах Российской Премьер-Лиги из‑за проблем с дозаявкой новичков.
«Как адаптируюсь к новой команде? Всё прекрасно, общаюсь с ребятами, завожу друзей. Все поддерживают меня. Кто больше всех помогает с адаптацией? С Сухомлиновым общаюсь чаще.
Был расстроен, что не мог помочь команде в первых двух турах из‑за проблем с дозаявкой. Продолжал работать, ждал шанса и момента, когда всё уладится», — приводит слова Вахании «Матч ТВ».
Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил о проблеме с переводом денег «Норрчёпингу» за трансфер нападающего Понтуса Алмквиста, за это ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков для ростовского клуба. Спустя несколько дней международная федерация сняла санкции с ростовского клуба, футболисты появились в заявочном листе на сезон.
- 10 августа 2023
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