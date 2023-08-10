Гвардиола — о требле: такое бывает раз в жизни. Повторить подобное практически невозможно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о требле, который его команда оформила в прошлом сезоне.
«Такое бывает раз в жизни. Повторить то, что мы сделали в том году, будет практически невозможно.
В прошлом сезоне мы поднялись на вершину, но в новом сезоне всё начинается с нуля. У всех больших команд одни и те же цели. У нас будет немало трудностей на пути ещё к одной вершине. Наш футбол, наш уровень, наш менталитет будут определять, как сложится предстоящий сезон», – приводит слова Гвардиолы BBC.
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы завоевал сразу три трофея: Лигу чемпионов (одолев «Интер» 1:0), Кубок Англии (обыграв «Манчестер Юнайтед» 2:1) и английскую Премьер-лигу, опередив «Арсенал» на пять очков.
- 10 августа 2023
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