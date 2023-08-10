«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по поводу падения Салтыкова в штрафной «Зенита»

Самарские «Крылья Советов» подали в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС обращение с просьбой разъяснить решение арбитров в матче 2-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает Metaratings.

18-летний Никита Салтыков во встрече с сине-бело-голубыми вышел на замену в перерыве вместо Бенхамина Гарре. В концовке игры он упал в чужой штрафной после контакта с полузащитником «Зенита» Ду Кейросом, но арбитры не назначили 11-метровый.

Вчера, 9 августа, петербуржцы обыграли «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Единственный мяч забил нападающий Иван Сергеев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы.