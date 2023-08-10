Спортдир «Локомотива» — о Дзюбе: не знаю, закат у него или восход. Артём ещё своё покажет
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался об игре нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы в текущем сезоне.
«Что происходит с Дзюбой в этом сезоне? Я не могу сказать, закат это или восход. Всё нормально. Артём тренируется, выполняет установки главного тренера. Он ещё своё покажет», — приводит слова Ульянова Sport24.
В четырех матчах текущего сезона 34-летний форвард отметился лишь одним голом, в то время как во второй половине прошлого сезона забил восемь мячей и оформил пять результативных передач в 13 играх.
Дзюба является лучшим бомбардиром за всю историю чемпионата России. На его счету 157 голов. Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у нападающего.
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