Нападающая женской сборной Англии Джеймс дисквалифицирована на две игры

Звезда сборной Англии Лорен Джеймс дисквалифицирована на две игры за то, что наступила на Мишель Алозие из Нигерии.

«Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал на два матча игрока сборной Англии Лорен Джеймс после нарушения статьи 14 Дисциплинарного кодекса ФИФА в матче чемпионата мира по футболу среди женщин Англия — Нигерия.

Отстранение будет распространяться на четвертьфинал чемпионата мира по футболу среди женщин и на следующий после него международный матч», — приводит заявление ФИФА Daily Mail.

21-летняя Лорен Джеймс приняла участие в четырёх матчах женского ЧМ-2023 и забила три гола. Англичанка пропустит четвертьфинальный матч своей команды со сборной Колумбии, который состоится 12 августа, а также полуфинал, если её команда сможет туда пробиться.