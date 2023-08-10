Нападающий «Лидса» Ньонто может перейти в «Эвертон»

Итальянский форвард «Лидса» Вильфред Ньонто может стать игроком «Эвертона», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, 19-летний нападающий уже месяц назад согласовал условия личного контракта с ливерпульским клубом, соглашение будет рассчитано до 2028 года с зарплатой € 1,7 млн в год. Последнее предложение «Эвертона» по футболисту составило € 24 млн, включая бонусы. «Лидс» хочет получить за Вильфреда € 30 млн. Переговоры продолжаются.

Форвард перешёл был приобретён английским клубом 1 сентября 2022 года из швейцарского «Цюриха» за € 4,5 млн. За «Лидс» футболист сыграл 29 матчей и забил четыре гола. По информации портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 18 млн.