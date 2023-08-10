Гранат: матч «Динамо» — «Краснодар» получился ярким, похож на игру «Спартака» и «Пари НН»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал победу бело-голубых в матче группового этапа Кубка России с «Краснодаром».
«Хочу поздравить «Динамо» с победой над «Краснодаром». Получился действительно яркий матч. Можно даже провести параллель с матчем «Спартак» — «Пари НН» — было похоже. Игра была равной, но в этот вечер удача была на стороне «Динамо», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Игра в рамках группового этапа Кубка России по футболу между «Динамо» и «Краснодаром» завершилась победой москвичей со счётом 4:3. Решающий гол забил полузащитник хозяев Арсен Захарян ударом со штрафного на 90+6-й минуте. Их соперники по группе D — «Спартак» и «Пари НН» — завершили свой матч с результатом 5:4 в пользу красно-белых.
- 10 августа 2023
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