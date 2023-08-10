Хавбек «Ювентуса» Закария переходит в «Монако» — Романо

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Швейцарии Денис Закария завершает свой переход в «Монако». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «монегаски» заплатят за 26-летнего хавбека € 20 млн. В сделку также будет включён пункт о проценте «Ювентуса», который туринцы получат в случае последующей перепродажи футболиста.

Сообщается, что швейцарский полузащитник в эти минуты проходит медицинское обследование для перехода в новую команду.

В сезоне-2022/2023 Денис Закария выступал за лондонский «Челси» на правах аренды. На счету швейцарского футболиста 11 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Челси» обменивать своего нападающего Ромелу Лукаку на форварда «Ювентуса» Душана Влаховича с доплатой.