Суд оштрафовал «Зенит» за нарушения при праздновании победы в чемпионате России

Петроградский районный суд вынес решения по административным делам о нарушениях при праздновании победы «Зенита» в чемпионате России.

Футбольный клуб «Зенит» оштрафован на 300 тыс. рублей, а начальник отдела обеспечения безопасности мероприятий службы безопасности футбольного клуба — на 60 тыс. В обоих случаях суд признал вину фигурантов в нарушении общественного порядка при массовом пребывании и передвижении граждан в публичном месте (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Представитель «Зенита» и начальник отдела обеспечения безопасности с протоколами не согласились, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

Последнему вменили то, что он, нарушив должностную инструкцию, не обеспечил безопасность и порядок на стрелке Заячьего острова вечером 13 мая. Ранее протоколы в отношении «Зенита» поступили также в Дзержинский и Октябрьский суды. В них говорилось, что болельщики клуба вышли на Невский проспект, где создавали помехи движению транспорта, топтали газоны и бросали на них горящие фаеры. Городские власти рекомендовали клубу обратиться в ГУ МВД для согласования парада, однако письмо в полицию поступило уже после празднования чемпионства.