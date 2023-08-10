Судья Крымского футбольного союза Константин Попов погиб в зоне СВО

Судья Крымского футбольного союза (КФС) Константин Попов погиб в зоне специальной военной операции.

«К сожалению, Константин погиб, это правда. Насколько мне известно, он подорвался на мине и умер сегодня в госпитале. Когда будут похороны, неизвестно, но тело привезут, скорее всего, в понедельник», — приводит слова главы организации Сергея Бородкина «РИА Новости Спорт».

Республиканская федерация футбола Крыма на своём сайте выразила соболезнования семье и близким Попова. Попову было 25 лет.

Попов занимался в симферопольском СДЮСШОР «Динамо», дважды становился победителем зоны «Юг» первенства детско-юношеской футбольной лиги Украины в 2012 и 2013 году, был неоднократным призёром первенства юношей по футболу Республики Крым. Спортивную футбольную подготовку закончил в ДЮСШ «Таврия». В качестве арбитра отработал более 50 матчей чемпионата и Кубка Крымского футбольного союза.