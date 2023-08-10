Игрок «Пари НН» Трошечкин: команде не хватает хладнокровия и исполнительского мастерства
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин рассказал, чего не хватает его команде.
«Проблем никаких нет, не хватает хладнокровия и исполнительского мастерства. Больше никаких проблем нет. Если бы у нас не было моментов — была бы проблема. В матче чемпионата моментов было больше, чем у «Краснодара», с «Уралом» была равная игра, с «Зенитом» игра тоже шла по нашему сценарию до удаления», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Пари НН» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги после трёх сыгранных матчей. В групповом этапе Кубка России нижегородцы обыграли по пенальти московское «Динамо» и проиграли «Спартаку» со счётом 4:5.
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