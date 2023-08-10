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Фред перейдёт из «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче»

Фред перейдёт из «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче»
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30-летний бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред станет игроком турецкого «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сделка между клубами заключена. Манкунианцы приняли предложение в € 15 млн, включающее бонусы. Фред согласовал личные условия с руководством «Фенербахче». Скоро футболист отправится проходить медицинское обследование.

Бразилец выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2018 года. За пять лет, проведённых в клубе, Фред принял участие в 213 матчах, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач. Вместе с командой полузащитник завоевал Кубок английской лиги сезона-2022/2023, а также выходил в финал Лиги Европы — 2020/2021.

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