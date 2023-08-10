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«Ахмат» — «Балтика»: гости открыли счёт в конце первого тайма

«Ахмат» — «Балтика»: гости открыли счёт в конце первого тайма
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В эти минуты проходит встреча 2-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и калининградской «Балтикой». Матч проводится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым из Петрозаводска. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте калининградцы открыли счёт благодаря автоголу защитника «Ахмат» Андрея Семёнова. Сначала Галоян с левого угла штрафной площади здорово пробил, но точно в перекладину! На подборе сыграл Барков, прострелил справа на дальнюю штангу на Мусаева, но раньше него до мяча добрался пытавшийся сыграть на перехвате Семёнов, он и вогнал его в сетку собственных ворот.

Этот матч завершит 2-й тур Пути РПЛ Кубка России. Помимо «Ахмата» и «Балтики», в группе С выступают петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов».

Фонбет Кубок России. Группа C
10 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Семёнов – 44'
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