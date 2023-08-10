Пименов: игроки «Спартака» сейчас одни из лучших в России в атаке
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Бывший российский форвард Руслан Пименов высказался о выступлении «Спартака» на старте сезона. По мнению эксперта, красно-белые на данный момент являются одной из лучших атакующих команд России.
«Игроки «Спартака» сейчас одни из лучших в России в атаке. Они это доказывают из матча в матч, забивая больше голов, чем соперник. Но с защитой пока большие проблемы», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».
Напомним, в последнем матче игроки «Спартака» забили пять голов в ворота «Пари НН», при этом четырежды пропустив. Всего в пяти официальных играх на старте сезона красно-белые отметились 16 забитыми мячами. Московская команда лидирует в чемпионате, а также занимает первое место в своей группе в Фонбет Кубке России.
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