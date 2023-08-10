Форвард сборной США Рапино прервала молчание после вылета с женского ЧМ-2023

Нападающая Меган Рапино впервые высказалась после вылета своей сборной с чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023.
«Эта игра так прекрасна, даже в самые жестокие моменты. Наша команда была такой особенной, и я безмерно горжусь каждой из нас. Когда я уйду, эта команда останется в надёжных руках, как всегда было и всегда будет. Потому что это то, чем занимается эта команда. Мы каждый раз ставим всё на кон. Бороться со всем, что у нас есть, за всё, что мы заслуживаем, за каждого человека, за которого мы можем.
Для меня было честью играть за нашу страну с таким количеством потрясающих женщин на протяжении стольких лет. Спасибо, миллион раз спасибо», — написала Маган на своей странице в соцсетях.
38-летняя Меган Рапино подверглась резкой критике после вылета Соединенных Штатов с чемпионата мира среди женщин. Рапино была одной из трёх американских футболисток не реализовавших послематчевый пенальти в игре 1/8 финала со сборной Швеции.
- 10 августа 2023
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