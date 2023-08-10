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«Карабах» обыграл ХИК в матче третьего раунда отбора Лиги Европы

«Карабах» обыграл ХИК в матче третьего раунда отбора Лиги Европы
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Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанским «Карабахом» и финским ХИКом. Встреча прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. «Карабах» одержал победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит лишь во втором тайме. На 55-й минуте нападающий азербайджанского клуба Леандру Андраде вывел свою команду вперёд с передачи Абделлы Зубира. Ближе к концу основного времени финн Энтони Олусанья сравнял счёт. Ему ассистировал Сантери Хостикка. Но всё-таки «Карабах» смог вырвать победу благодаря голу бразильского полузащитника Жунинью с передачи француза Амиду Кейта на 85-й минуте — 2:1.

Ответная встреча между этими клубами состоится в следующий четверг, 17 августа.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 августа 2023, четверг. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 1
ХИК
Хельсинки, Финляндия
1:0 Андраде – 55'   1:1 Олусанья – 77'   2:1 Жунинью – 85'
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