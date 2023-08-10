«Карабах» обыграл ХИК в матче третьего раунда отбора Лиги Европы
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Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанским «Карабахом» и финским ХИКом. Встреча прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. «Карабах» одержал победу со счётом 2:1.
Первый мяч был забит лишь во втором тайме. На 55-й минуте нападающий азербайджанского клуба Леандру Андраде вывел свою команду вперёд с передачи Абделлы Зубира. Ближе к концу основного времени финн Энтони Олусанья сравнял счёт. Ему ассистировал Сантери Хостикка. Но всё-таки «Карабах» смог вырвать победу благодаря голу бразильского полузащитника Жунинью с передачи француза Амиду Кейта на 85-й минуте — 2:1.
Ответная встреча между этими клубами состоится в следующий четверг, 17 августа.
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