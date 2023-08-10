Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Актобе» сыграл вничью с «Сепси» в третьем раунде отбора Лиги конференций

Завершился матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между казахстанским «Актобе» и румынским «Сепси». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 65-й минуте бразильский нападающий Элдер Сантана вывел «Актобе» вперёд, забив мяч с передачи полузащитника Максима Самородова. В самом конце встречи «Сепси» сумел спастись благодаря голу венгра Роланда Варги — 1:1.

В составе «Актобе» весь матч отыграл российский защитник Дмитрий Яшин. Так и остались на скамейке запасных команды два других россиянина — голкипер Мирослав Лобанцев и нападающий Роман Изотов.

Ответная встреча между этими коллективами состоится в следующий четверг, 17 августа.

Напомним, в предыдущем раунде «Актобе» преодолел «Торпедо» (Кутаиси).