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«Актобе» сыграл вничью с «Сепси» в третьем раунде отбора Лиги конференций

«Актобе» сыграл вничью с «Сепси» в третьем раунде отбора Лиги конференций
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Завершился матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между казахстанским «Актобе» и румынским «Сепси». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 65-й минуте бразильский нападающий Элдер Сантана вывел «Актобе» вперёд, забив мяч с передачи полузащитника Максима Самородова. В самом конце встречи «Сепси» сумел спастись благодаря голу венгра Роланда Варги — 1:1.

В составе «Актобе» весь матч отыграл российский защитник Дмитрий Яшин. Так и остались на скамейке запасных команды два других россиянина — голкипер Мирослав Лобанцев и нападающий Роман Изотов.

Ответная встреча между этими коллективами состоится в следующий четверг, 17 августа.

Напомним, в предыдущем раунде «Актобе» преодолел «Торпедо» (Кутаиси).

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Сепси ОСК
Сфынту-Георге, Румыния
Окончен
1 : 1
Актобе
Актобе, Казахстан
0:1 Сантана – 65'   1:1 Р. Варга – 89'
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