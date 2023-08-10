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Marca: Яссин Боно — фаворит на замену Куртуа

Marca: Яссин Боно — фаворит на замену Куртуа
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Голкипер «Севильи» Яссин Боно является фаворитом руководства «Реала» для замены Тибо Куртуа, который получил серьёзную травму крестообразных связок колена, сообщает Marca.

По информации источника, вратарь «Севильи» был очень близок к тому, чтобы принять предложение из Саудовской Аравии, но эта сделка была остановлена появлением мадридского «Реала». 32-летний Боно очень заинтересован идеей примерить форму королевского клуба и поставил об этом в известность руководство «Севильи».

Нынешний клуб марокканца нуждается в трансфере, чтобы попытаться нормализовать своё финансовое положение и привлечь новых игроков для решения многочисленных задач, стоящих перед командой. Проблема заключается в том, что «Севилья» ищет трансфер для улучшения своего баланса, а «Реал Мадрид» — для заключения сделки по аренде. Переговоры между клубами продолжаются.

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