Marca: Яссин Боно — фаворит на замену Куртуа

Голкипер «Севильи» Яссин Боно является фаворитом руководства «Реала» для замены Тибо Куртуа, который получил серьёзную травму крестообразных связок колена, сообщает Marca.

По информации источника, вратарь «Севильи» был очень близок к тому, чтобы принять предложение из Саудовской Аравии, но эта сделка была остановлена появлением мадридского «Реала». 32-летний Боно очень заинтересован идеей примерить форму королевского клуба и поставил об этом в известность руководство «Севильи».

Нынешний клуб марокканца нуждается в трансфере, чтобы попытаться нормализовать своё финансовое положение и привлечь новых игроков для решения многочисленных задач, стоящих перед командой. Проблема заключается в том, что «Севилья» ищет трансфер для улучшения своего баланса, а «Реал Мадрид» — для заключения сделки по аренде. Переговоры между клубами продолжаются.