Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Твенте — Рига. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Дзюба пропустит две игры «Локомотива» из-за повреждения

Источник: Дзюба пропустит две игры «Локомотива» из-за повреждения
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не сыграет в двух предстоящих матчах своей команды. Об этом сообщает Metaratings.

Дзюба получил повреждение в субботу, 5 августа, в игре 3-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:4). Железнодорожники в ближайших двух турах сыграют дома с самарскими «Крыльями Советов» (12 августа) и на выезде с «Краснодаром» (19 августа). Сообщается, что степень серьёзности травмы станет известен позднее.

Контракт Дзюбы с клубом действителен до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне в активе 34-летнего футболиста четыре матча во всех турнирах и один забитый гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3,5 млн.

Ранее спортивный директор «Локомотива» высказался о текущей игровой форме Артёма Дзюбы.

Материалы по теме
Спортдир «Локомотива» — о Дзюбе: не знаю, закат у него или восход. Артём ещё своё покажет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023