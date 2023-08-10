Майкл Оуэн: взять трофей с «Баварией» — не большое достижение. На месте Кейна я бы остался

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался по поводу возможного перехода форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Баварию».
«Я знаю, что «Бавария» — большой клуб, и очень уважаю их, но если бы я был на месте Гарри Кейна, то остался бы на месте. Нет большого достижения в том, чтобы выиграть трофей с ними. «Реал Мадрид» я бы понял, или переход в один или два лучших клуба английской Премьер-лиги, раз уж на то пошло. Стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги за всю историю — это большее достижение, чем победа в лиге в стране, где доминирует одна команда», — написал Оуэн у себя в «твиттере».
30-летний Кейн занимает второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю АПЛ с 213 голами. На первом месте располагается бывший форвард «Саутгемптона», «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер. На его счету 260 забитых мячей.
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