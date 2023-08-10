Кривцов: мы провели хорошие сборы с Ивичем, многое отработали, а сейчас виден результат

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов объяснил хороший старт «быков» в начале сезона.
«В прошлом сезоне мы ещё не так много успели поработать с Ивичем. Сейчас провели хорошее межсезонье, многое отработали, и на данный момент виден результат. Команда чувствует хорошо себя физически и во всех других аспектах.
Можно ли сказать, что пройденный весенний период с Ивичем и летние сборы с ним дали хороший результат? Безусловно. Поначалу, когда идёт смена тренера, на первых порах тяжело привыкать. Немного поменялась тактика игры и чуть-чуть больше пришлось привыкать», — приводит слова Кривцова Metaratings.
В среду, 9 августа, «Краснодар» в матче Фонбет Кубка России проиграл на выезде «Динамо» со счётом 3:4. В группе D подопечные Ивича замыкают квартет с двумя поражениями. В чемпионате России «быки» делят первую строчку со «Спартаком». Следующий матч «Краснодар» проведёт на выезде с «Оренбургом». Игра состоится в субботу, 12 августа, в 17:30 по мск.
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