Ловчев поделился эмоциями от драматичной победы «Динамо» над «Краснодаром» в Кубке

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о победе «Динамо» в матче 2-го тура Пути РПЛ в Кубке России с «Краснодаром». Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 4:3. Победный мяч забил полузащитник бело-голубых Арсен Захарян со штрафного на 90+6-й минуте.

«Динамо» в трёх турах РПЛ пропустило восемь голов, плюс ещё четыре в двух матчах Кубка, итого — 12 за пять матчей. Это больше двух мячей за матч. При таком раскладе, чтобы победить, надо в каждой игре забивать три гола.

С приходом Лички в «Динамо», думаю, получили то, что ожидали — встрях по эмоциях, отсутствие скуки, много игры в атаку. Да и сам Личка говорил о том, что для него 4:3 лучше, чем 1:0.

С обороной, как я понимаю, был расчёт на то, что Бальбуэна сможет организовать всё сам, плюс есть и другие защитники. Но пока не получается.

С другой стороны, думаю, если спрашивать зрителей, что для них важнее — большинство будет голосовать за зрелищный футбол и множество голов. И это в принципе хорошо: зрелище привлекает аудиторию, и людей на такие матчи будет приходить больше. Личка раскрепощен, уверен в себе — он таким футболом увлекает и команду. Видно, что и футболисты, которые в прошлом году потухли, приходят в себя. Я имею ввиду Захаряна и Макарова, прежде всего.

А сзади пока настоящий пожар. Почему, если копнуть поглубже? На мой взгляд, надо смотреть в детский и юношеский футбол — насколько там сильные тренера, есть ли там известные футболисты, которые были личностями, играли на высоком уровне?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.