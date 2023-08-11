Ловчев — о возможном переходе Захаряна в клуб из Европы: сейчас ему не нужно никуда ехать

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в клуб из европейского чемпионата.
«Футболисту важно подойти к оценке самого себя критически. На мой взгляд, если Арсен хочет играть в футбол в Европе, а не смотреть за игрой со стороны, в таком состоянии, как сейчас, не надо ехать — в том числе и в клубы уровня «Страсбурга», не самой сильной команды Франции. Арсен буквально ворвался в наш чемпионат, его игра обещала блестящее будущее, потенциал у парня хороший. Но прошлый сезон вышел плохим, а когда пошли разговоры про «Челси», другие клубы, это просто стало сбивать с толку.
Сейчас не надо никуда ехать. У Арсена намечается хороший сезон, Личка играет в атаку, есть все возможности проявить себя в таком футболе. Ты должен стать звездой, чтобы за тобой гонялись. Как это было, например, с Хвичей, чуть раньше — с Аршавиным, Павлюченко, Жирковым. Понятно, что сейчас нет еврокубков и нет больших турниров у сборной, но вот вопрос — были бы у «Динамо» сейчас еврокубки, если бы не было бана? И попадал бы Захарян в сборную с такой игрой, как в прошлом сезоне?
То есть ключевой вопрос — именно в нём. Не нужно хвататься за «Страсбург». Не надо переходить от «Челси» и «Лацио» к «Страсбуру». Для начала надо стать звездой в чемпионате России», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
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