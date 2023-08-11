«Фиорентина» подпишет нападающего «Ривер Плейта» Бельтрана — Романо

Форвард «Ривер Плейт» Лукас Бельтран в ближайшее время может сменить чемпионат Аргентины на Серию А. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Фиорентина» намерена как можно скорее завершить сделку по переходу 22-летнего нападающего. «Фиалки» заплатят за своего новичка около € 25 млн.

Сообщается, что в пятницу, 11 августа игрок вылетит в Италию для прохождения медицинского обследования.

В сезоне-2023 Бельтран провёл 31 матч за «Ривер Плейт» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с аргентинским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

В четверг, 10 августа, стало известно о переходе основного форварда «Фиорентины» Артура Кабрала в «Бенфику». В свою очередь, «фиалки» усилились нападающим «Специи» Мбалой Н'Зола. Ранее сообщалось об интересе к Бельтрану со стороны мадридского «Атлетико».