Лига Европы: результаты игрового дня

В четверг, 10 августа, состоялись первые встречи двухматчевых противостояний третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2023/2024.
Результаты матчей 10 августа:
Основной путь:
«Славия» (Прага, Чехия) — «Днепр-1» (Украина) — 3:0;
«Олимпиакос» (Греция) — «Генк» (Бельгия) — 1:0.
Путь чемпионов:
«Жальгирис» (Литва) — «Хеккен» (Швеция) — 1:3;
«Карабах» (Азербайджан) — «ХИК» (Финляндия) — 2:1;
«Шериф» (Молдова) — «БАТЭ» (Беларусь) — 5:1;
«Зриньски Мостар» (Босния) — «Брейдаблик» (Исландия) — 6:2.
Ответные матчи состоятся в четверг, 17 августа. Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2022/2023 встречались испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Победу в серии пенальти одержали андалусийцы — 4:1. Основное и дополнительное время матча тогда завершилось вничью — 1:1.
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