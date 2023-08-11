Лига Европы: результаты игрового дня

В четверг, 10 августа, состоялись первые встречи двухматчевых противостояний третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2023/2024.

Результаты матчей 10 августа:

Основной путь:

«Славия» (Прага, Чехия) — «Днепр-1» (Украина) — 3:0;

«Олимпиакос» (Греция) — «Генк» (Бельгия) — 1:0.

Путь чемпионов:

«Жальгирис» (Литва) — «Хеккен» (Швеция) — 1:3;

«Карабах» (Азербайджан) — «ХИК» (Финляндия) — 2:1;

«Шериф» (Молдова) — «БАТЭ» (Беларусь) — 5:1;

«Зриньски Мостар» (Босния) — «Брейдаблик» (Исландия) — 6:2.

Ответные матчи состоятся в четверг, 17 августа. Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2022/2023 встречались испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Победу в серии пенальти одержали андалусийцы — 4:1. Основное и дополнительное время матча тогда завершилось вничью — 1:1.