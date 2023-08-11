Гарри Кейн согласовал условия личного контракта с «Баварией»

Нападающий Гарри Кейн принял решение покинуть «Тоттенхэм Хотспур» и перейти в «Баварию», сообщает The Athletic.
Ожидается, что футболист согласовал четырёхлетнее контрактное соглашение с мюнхенским клубом.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» принял предложение «Баварии» в размере более € 100 млн.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Его контрактное соглашение с лондонским клубом рассчитано до 2024 года.
В прошлом сезоне нападающий провёл 38 матчей в рамках чемпионата Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский форвард играет с 2011 года.
Новый сезон в чемпионате Германии стартует 18 августа. В первом туре «Бавария» встретится с «Вердером».
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