«Тоттенхэм» отпустил Кейна на прохождение медосмотра для «Баварии»

«Тоттенхэм Хотспур» разрешил нападающему Гарри Кейну отправиться на прохождение медицинского осмотра для «Баварии», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, «Бавария» всё больше уверена, что сможет оформить переход форварда уже в пятницу.
Ранее сообщалось, что Кейн принял решение покинуть «Тоттенхэм Хотспур» и перейти в «Баварию». Отмечалось, форвард согласовал условия личного контракта с мюнхенским клубом. Игрок подпишет контракт на четыре года.
Сообщалось, что за этот трансфер «Тоттенхэм» выручит более € 100 млн.
В прошлом сезоне нападающий провёл 38 матчей в рамках чемпионата Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский форвард играет с 2011 года.
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