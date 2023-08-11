«Тоттенхэм» отпустил Кейна на прохождение медосмотра для «Баварии»

«Тоттенхэм Хотспур» разрешил нападающему Гарри Кейну отправиться на прохождение медицинского осмотра для «Баварии», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, «Бавария» всё больше уверена, что сможет оформить переход форварда уже в пятницу.

Ранее сообщалось, что Кейн принял решение покинуть «Тоттенхэм Хотспур» и перейти в «Баварию». Отмечалось, форвард согласовал условия личного контракта с мюнхенским клубом. Игрок подпишет контракт на четыре года.

Сообщалось, что за этот трансфер «Тоттенхэм» выручит более € 100 млн.

В прошлом сезоне нападающий провёл 38 матчей в рамках чемпионата Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский форвард играет с 2011 года.

Материалы по теме Гарри Кейн согласовал условия личного контракта с «Баварией»

10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023