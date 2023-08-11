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Украинец Лунин обратился к Куртуа, который получил серьёзную травму

Украинец Лунин обратился к Куртуа, который получил серьёзную травму
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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин обратился к Тибо Куртуа, который получил серьёзную травму и может пропустить весь следующий сезон.

«Держись. Ты сильный, мы с тобой», — написал Лунин в своей социальной сети.

Куртуа получил травму на тренировке и покинул поле на носилках.

Позже стало известно, что у голкипера диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. Отмечается, что в ближайшее время он перенесёт операцию.

За мадридский «Реал» Куртуа выступает с лета 2018 года. В составе столичного клуба бельгиец дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира по футболу. В прошлом сезоне Ла Лиги Куртуа провёл 31 матч и пропустил 29 голов.

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