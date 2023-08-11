Андрес Иньеста поделился впечатлениями от перехода в «Эмирейтс» из ОАЭ

Испанский полузащитник Андрес Иньеста прокомментировал свой переход в клуб «Эмирейтс» из ОАЭ.

«Для меня и для моей семьи это новый вызов, новая глава в нашей жизни. Я столь же воодушевлён, как и в момент перехода в «Барселону», или когда перебрался в Японию. Мне не терпится продолжить играть в футбол», — приводит слова Иньесты ITASportPress.

Последним клубом Иньесты был «Виссел Кобе». Футболист перешёл в японскую команду в 2018 году на правах свободного агента из «Барселоны», где играл до этого всю свою карьеру. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за клуб шесть матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. С «Виссел Кобе» Иньеста выиграл два трофея — Кубок и Суперкубок Японии.