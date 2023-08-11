Футболист «Интер Майами» рассказал, как Месси помогает игрокам команды во время матча

Полузащитник «Интер Майами» Роберт Тэйлор рассказал, что нападающий Лионель Месси помогает команде не только результативными действиями.

«Месси способен держать мяч при прессинге троих соперников. Таким образом, у нас гораздо больше свободного пространства на поле. Также Месси способен превращать плохой мяч в хороший. Иногда пас идёт не самого лучшего качества, но Лео принимает мяч без проблем, делая пас хорошим», — приводит слова Тэйлора The Wall Street Journal.

Напомним, аргентинский нападающий Лионель Месси уже вошёл в топ-4 лучших бомбардиров «Интер Майами» за всю историю. Именитый нападающий перешёл в клуб Дэвида Бекхэма в летнее трансферное окно и уже провёл за команду четыре матча, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.