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Магомед Оздоев дебютировал в составе ПАОКа

Магомед Оздоев дебютировал в составе ПАОКа
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Российский полузащитник Магомед Оздоев провёл свой первый матч в составе греческого ПАОКа.

Игрок вышел на замену на 79-й минуте во встрече 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с хорватским «Хайдуком». Матч завершился ничейным результатом со счётом 0:0.

ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Минувший сезон футболист провёл в «Фатих Карагюмрюк». В составе турецкой команды игрок провёл 34 матча, забил пять мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач. Срок контракта россиянина с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Магомед Оздоев является воспитанником московского «Локомотива». В России он также выступал за «Рубин», «Терек» (ныне «Ахмат») и «Зенит». В составе сине-бело-голубых Оздоев четыре раза выиграл чемпионат России и дважды стал обладателем Суперкубка страны. С «Локомотивом» россиянин становился бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги.

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