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Испания обыграла Нидерланды и пробилась в полуфинал ЖЧМ-2023

Испания обыграла Нидерланды и пробилась в полуфинал ЖЧМ-2023
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Сегодня, 11 августа, на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) прошёл четвертьфинальный матч женского чемпионата мира по футболу, в котором встретились сборные Испании и Нидерландов. Финальный свисток арбитра Стефани Фраппар ознаменовал победу сборной Испании в дополнительное время — 2:1.

Счёт в матче был открыт только на 81-й минуте, испанка Мариона Кальдентей реализовала 11-метровый удар. Команда Нидерландов смогла перевести игру в дополнительное время усилиями Стефани ван дер Грагт, которая отличилась в добавленное время второго тайма.

На 111-й минуте матча Сальма Паральюэло забила второй гол сборной Испании и позволила национальной команде пробиться в полуфинал турнира.

Действующим победителем чемпионата мира и четырёхкратным чемпионом является сборная США.

ЧМ-2023 (ж). 1/4 финала
11 августа 2023, пятница. 04:00 МСК
Испания (ж)
Окончен
2 : 1
ДВ
Нидерланды (ж)
1:0 Кальдентей – 81'   1:1 ван дер Грагт – 90+1'   2:1 Паральюэло – 111'
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