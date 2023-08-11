Испания обыграла Нидерланды и пробилась в полуфинал ЖЧМ-2023

Сегодня, 11 августа, на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) прошёл четвертьфинальный матч женского чемпионата мира по футболу, в котором встретились сборные Испании и Нидерландов. Финальный свисток арбитра Стефани Фраппар ознаменовал победу сборной Испании в дополнительное время — 2:1.
Счёт в матче был открыт только на 81-й минуте, испанка Мариона Кальдентей реализовала 11-метровый удар. Команда Нидерландов смогла перевести игру в дополнительное время усилиями Стефани ван дер Грагт, которая отличилась в добавленное время второго тайма.
На 111-й минуте матча Сальма Паральюэло забила второй гол сборной Испании и позволила национальной команде пробиться в полуфинал турнира.
Действующим победителем чемпионата мира и четырёхкратным чемпионом является сборная США.
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