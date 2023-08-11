«ПСЖ» хочет отказаться от подписания Усмана Дембеле этим летом

«ПСЖ» близок к тому, чтобы отказаться от сделки по подписанию нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле этим летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, в планы французского клуба входило, что 26-летний француз перейдёт в «ПСЖ» до старта сезона, но сделку не удалось завершить. Теперь руководство парижской команды рассчитывает на то, что Дембеле присоединится к команде следующим летом на правах свободного агента.

Действующий контракт Дембеле с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2024 года. В составе «Барселоны» он трижды выигрывал чемпионат Испании, по два раза Кубок и Суперкубок страны.

Дембеле в прошлом сезоне провёл 35 матчей за «Барселону» в официальных турнирах. На счету француза восемь голов и девять передач.