«ПСЖ» хочет отказаться от подписания Усмана Дембеле этим летом
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«ПСЖ» близок к тому, чтобы отказаться от сделки по подписанию нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле этим летом.
Как сообщает Mundo Deportivo, в планы французского клуба входило, что 26-летний француз перейдёт в «ПСЖ» до старта сезона, но сделку не удалось завершить. Теперь руководство парижской команды рассчитывает на то, что Дембеле присоединится к команде следующим летом на правах свободного агента.
Действующий контракт Дембеле с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2024 года. В составе «Барселоны» он трижды выигрывал чемпионат Испании, по два раза Кубок и Суперкубок страны.
Дембеле в прошлом сезоне провёл 35 матчей за «Барселону» в официальных турнирах. На счету француза восемь голов и девять передач.
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