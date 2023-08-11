Стала известна причина задержки перехода Гарри Кейна в «Баварию»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн до сих пор не перешёл в мюнхенскую «Баварию» из-за позиции своей семьи.

Как сообщает L'Équipe, родственники английского футболиста настаивают на том, чтобы «Бавария» выплатила форварду существенный бонус за заключение контракта. По этой причине переговоры между сторонами замедлились.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» принял предложение «Баварии» в размере более € 100 млн.

Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Его контрактное соглашение с лондонским клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 38 матчей в чемпионате Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. За первую команду английский форвард играет с 2011 года.