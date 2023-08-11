«Урал» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 11 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и столичным «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась ничейным результатом (2:2).
В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» стал бронзовым призёром, набрав 54 очка в 30 матчах. «Урал» по итогам прошлого розыгрыша занял 11-е место, набрав 36 очков в 30 матчах.
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