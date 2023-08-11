«ПСЖ» дал согласие на переход Неймара в «Барселону»

«ПСЖ» дал согласие на переход бразильского нападающего Неймара в «Барселону», сообщает Sport.

По информации источника, французский клуб готов проявить гибкость в переговорах с каталонским клубом, чтобы сделка состоялась.

31-летний Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Его переход в «ПСЖ» остаётся самым дорогим в истории футбола по сумме трансфера. Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего € 222 млн. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

В минувшем сезоне-2022/2023 Неймар принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

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