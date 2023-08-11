Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 1-го тура Примеры сезона-2023/2024

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Сегодня, 11 августа, начнётся новый сезон чемпионата Испании. В стартовой игре «Альмерия» примет на своём поле «Райо Вальекано».

Представляем вашему вниманию полное расписание 1-го тура.

Расписание матчей 1-го тура чемпионата Испании:

11 августа. «Альмерия» — «Райо Вальекано» — 20:30.

11 августа. «Севилья» — «Валенсия» — 23:00.

12 августа. «Реал Сосьедад» — «Жирона» — 18:00.

12 августа. «Лас-Пальмас» — «Мальорка» — 20:30.

12 августа. «Атлетик Б» — «Реал» Мадрид — 22:30.

13 августа. «Сельта» — «Осасуна» — 18:00.

13 августа. «Вильярреал» — «Бетис» — 20:30.

13 августа. «Хетафе» — «Барселона» — 22:30.

14 августа. «Кадис» — «Алавес» — 20:30.

14 августа. «Атлетико М» — «Гранада» — 22:30.

Чемпионат Испании сезона-2023/2024 пройдёт с 11 августа 2023 года по 26 мая 2024 года.