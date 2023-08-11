Экс-игрок «Рубина» Старфельт, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Сельту»

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Защитник «Селтика» Карл Старфельт подписал контракт с «Сельтой», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Отмечается, что соглашение с 28-летним шведским футболистом рассчитано до лета 2027 года.

Ранее журналист Гевин Рейд сообщал, что Старфельт переходит в московский «Спартак» за € 16,2 млн.

Напомним, шведский защитник выступал за казанский «Рубин» с 2019 по 2021 год. В 42 матчах за этот клуб Старфельт отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Из «Рубина» защитник перешёл в «Селтик». По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 6,5 млн.

В прошлом сезоне Старфельт сыграл за «Селтик» 37 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одним голевым пасом.