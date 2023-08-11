Экс-игрок «Рубина» Старфельт, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Сельту»
Поделиться
Защитник «Селтика» Карл Старфельт подписал контракт с «Сельтой», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Отмечается, что соглашение с 28-летним шведским футболистом рассчитано до лета 2027 года.
Ранее журналист Гевин Рейд сообщал, что Старфельт переходит в московский «Спартак» за € 16,2 млн.
Напомним, шведский защитник выступал за казанский «Рубин» с 2019 по 2021 год. В 42 матчах за этот клуб Старфельт отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Из «Рубина» защитник перешёл в «Селтик». По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 6,5 млн.
В прошлом сезоне Старфельт сыграл за «Селтик» 37 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одним голевым пасом.
Комментарии
- 11 августа 2023
-
09:24
-
09:16
-
09:02
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:25
-
08:12
-
08:04
-
08:00
-
07:38
-
07:36
-
07:23
-
07:14
-
06:48
-
06:32
-
06:17
-
05:48
-
05:37
-
05:31
-
05:13
-
04:57
-
04:47
-
04:04
-
04:01
-
03:19
-
03:00
-
02:17
-
01:37
-
01:23
-
00:50
-
00:35
-
00:35
-
00:28
Партнерский контент