Капитан «Динамо» Бальбуэна: рад, что Личка уверен во мне и доверил капитанскую повязку

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о своём капитанстве.

«Я рад, что тренер уверен во мне и доверил капитанскую повязку. Но для меня это не так важно, потому что моя роль в команде от этого не поменялась. Я так же хочу помогать команде, клубу и болельщикам», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Динамо» объявило о том, что Бальбуэна станет новым капитаном команды перед первым официальным матчем бело-голубых в новом сезоне.

По информации СМИ, Бальбуэна получил капитанскую повязку по решению главного тренера «Динамо» Марцела Лички. Игроки голосовали преимущественно за других кандидатов.

Отметим, что в прошлом году 31-летний Бальбуэна временно приостанавливал контракт с «Динамо», воспользовавшись правилом ФИФА.