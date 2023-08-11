Капитан «Динамо» Бальбуэна: рад, что Личка уверен во мне и доверил капитанскую повязку

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о своём капитанстве.
«Я рад, что тренер уверен во мне и доверил капитанскую повязку. Но для меня это не так важно, потому что моя роль в команде от этого не поменялась. Я так же хочу помогать команде, клубу и болельщикам», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, «Динамо» объявило о том, что Бальбуэна станет новым капитаном команды перед первым официальным матчем бело-голубых в новом сезоне.
По информации СМИ, Бальбуэна получил капитанскую повязку по решению главного тренера «Динамо» Марцела Лички. Игроки голосовали преимущественно за других кандидатов.
Отметим, что в прошлом году 31-летний Бальбуэна временно приостанавливал контракт с «Динамо», воспользовавшись правилом ФИФА.
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