Источник: защитник «Ростова» Осипенко пропустит месяц из-за травмы

Защитник «Ростова» Максим Осипенко получил серьёзную травму. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у футболиста диагностирована мышечная травма, из-за которой Осипенко пропустит около месяца.

Защитник уже пропустил игру 3-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (1:5) и матч с екатеринбургским «Уралом» в Фонбет Кубке России (0:1).

Из-за травмы Осипенко может пропустить матчи с казанским «Рубином», «Сочи», «Пари Нижний Новгород» и московским «Динамо» в РПЛ и игру с «Локомотивом» в Кубке России.

В нынешнем сезоне 29-летний Осипенко сыграл за «Ростов» в трёх матчах во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом.

Контракт Осипенко с «Ростовом» рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в € 5 млн.