«Манчестер Сити» предложил за Пакета более € 100 млн

«Манчестер Сити» намерен подписать бразильского полузащитника лондонского «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, «горожане» сделали уже второе предложение по переходу Пакета. Первое в размере € 80 млн было отклонено руководством «Вест Хэма». Теперь «Манчестер Сити» предложил за бразильского футболиста € 101 млн.
«Вест Хэм» не соглашается и на такую сумму, требуя за Пакету € 110 млн.
Контракт 25-летнего Пакета с «Вест Хэмом» рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильского полузащитника в € 45 млн.
В прошлом сезоне Пакета сыграл за «Вест Хэм» 41 матч во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.
Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов
- 11 августа 2023
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