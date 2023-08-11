«Это был риск». Рэзван Луческу оценил дебют Оздоева в составе ПАОКа

Главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу оценил дебют в составе команды российского полузащитника Магомеда Оздоева, признавшись, что впервые в карьере задействовал игрока, пришедшего в команду за три дня до игры.
«Для Оздоева это был риск. Я не знал, как он отреагирует, сможет ли найти взаимопонимание с партнёрами по команде. Он знает их ещё недостаточно хорошо. Для меня это первый раз в карьере, когда я использую игрока, который пришёл в команду три дня назад. Я знаю его способности, он тренировался со своей предыдущей командой. Это был риск, но он показал свои качества», — приводит слова Луческу Metrosport.
О переходе Оздоева в ПАОК было объявлено 7 августа. Полузащитник дебютировал за новый клуб во встрече третьего квалификационного раунда Лиги конференций с хорватским «Хайдуком». Матч завершился ничейным результатом со счётом 0:0.
- 11 августа 2023
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